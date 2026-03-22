Alessandro Bastoni farà parte dell'Italia che proverà a strappare il pass per il mondiale? Il dubbio rimane, considerando che ieri il difensore nerazzurro non è partito alla volta di Firenze con la squadra. L'Inter dovrà fare a meno di lui anche per la gara di stasera. Il dolore alla tibia persiste e la corsa contro il tempo non lascia tranquilli. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: