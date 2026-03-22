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GdS – Bastoni, domani il giorno della verità per l’Italia: previsto vertice a Coverciano

GdS – Bastoni, domani il giorno della verità per l’Italia: previsto vertice a Coverciano - immagine 1
L'aggiornamento sulle condizioni del difensore nerazzurro dopo la forte contusione rimediata nel derby di due settimane fa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Alessandro Bastoni farà parte dell'Italia che proverà a strappare il pass per il mondiale? Il dubbio rimane, considerando che ieri il difensore nerazzurro non è partito alla volta di Firenze con la squadra. L'Inter dovrà fare a meno di lui anche per la gara di stasera. Il dolore alla tibia persiste e la corsa contro il tempo non lascia tranquilli. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

GdS – Bastoni, domani il giorno della verità per l’Italia: previsto vertice a Coverciano- immagine 2

"Il difensore azzurro ancora sente fastidio dopo la contusione alla tibia rimediata durante il derby. È una questione interista ma che si tinge inevitabilmente anche d’azzurro, visto che il ct Gattuso l’ha inserito tra i convocati per i playoff. È atteso a Coverciano, da dove i medici della Nazionale dialogheranno con lo staff medico nerazzurro, e lì si capirà se potrà giocare o meno contro l’Irlanda del Nord giovedì prossimo. Insomma, domani dovrebbe essere il giorno della verità".

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