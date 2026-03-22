Alessandro Bastoni farà parte dell'Italia che proverà a strappare il pass per il mondiale? Il dubbio rimane, considerando che ieri il difensore nerazzurro non è partito alla volta di Firenze con la squadra. L'Inter dovrà fare a meno di lui anche per la gara di stasera. Il dolore alla tibia persiste e la corsa contro il tempo non lascia tranquilli. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:
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GdS – Bastoni, domani il giorno della verità per l’Italia: previsto vertice a Coverciano
L'aggiornamento sulle condizioni del difensore nerazzurro dopo la forte contusione rimediata nel derby di due settimane fa
"Il difensore azzurro ancora sente fastidio dopo la contusione alla tibia rimediata durante il derby. È una questione interista ma che si tinge inevitabilmente anche d’azzurro, visto che il ct Gattuso l’ha inserito tra i convocati per i playoff. È atteso a Coverciano, da dove i medici della Nazionale dialogheranno con lo staff medico nerazzurro, e lì si capirà se potrà giocare o meno contro l’Irlanda del Nord giovedì prossimo. Insomma, domani dovrebbe essere il giorno della verità".
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