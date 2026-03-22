Il rendimento stagionale di Marcus Thuram fin qui è sicuramente molto al di sotto delle sue possibilità: il francese è infatti a soli 7 gol in campionato e ultimamente anche a livello proprio di presenza nella partita non sta rendendo come dovrebbe.

Spiega il Corriere dello Sport: "Negli ultimi mesi spesso a Thuram è mancata anche la prestazione, quella capacità di restare dentro la partita con guizzi e strappi per attaccare la profondità che Chivu continua a chiedere non solo a lui, ma a tutte le punte.

Per il transalpino c’è comunque una scusante, legata a quella fastidiosa sindrome influenzale che gli aveva fatto saltare il derby due settimane fa e l’aveva costretto a ripresentarsi ad Appiano debilitato e con un peso inferiore rispetto al solito. Gli allenamenti di questa settimana sono serviti a recuperare quel gap atletico che si era creato, in attesa di vedere stasera le risposte sul campo contro la Viola".