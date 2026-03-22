In quest’ottica va letto il suo approccio alla conferenza della vigilia, con toni pacati e messaggi chiari indirizzati a tutto lo spogliatoio

Marco Astori Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 08:16)

Ieri Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la sfida di questa sera contro la Fiorentina. E l'ha fatto, dopo una settimana piena di polemiche, con un atteggiamento molto tranquillo. Il perché lo spiega il Corriere dello Sport: "Tre partite senza vittorie sono già troppe. Cristian Chivu spera che il lavoro dell’ultima settimana sia sufficiente per far voltare pagina all’Inter dopo i recenti inciampi tra Coppa Italia e soprattutto campionato.

Dovrà servire a gestire la pressione di cui aveva parlato Conte l’altra sera: «Tutto è ancora possibile, siamo consapevoli delle ambizioni delle altre squadre. Ci sono in ballo 27 punti, abbiamo un vantaggio che può essere tanto o poco, ma dobbiamo continuare a pensare solo a noi stessi», le parole di ieri dell’allenatore nerazzurro. In quest’ottica va letto il suo approccio alla conferenza della vigilia, con toni pacati e messaggi chiari indirizzati a tutto lo spogliatoio.

Ha usato le forbici dalla punta arrotondata per tagliare il cordone con le polemiche generate dal finale rocambolesco della gara con l’Atalanta. Nessuna stoccata è partita dalla sala stampa di Appiano Gentile, per non disperdere energie e non distogliere neanche per un attimo lo sguardo dall’obiettivo".