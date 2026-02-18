Dopo quanto accaduto durante Inter-Juve, il difensore ha voluto partecipare alla conferenza stampa che ha iniziato con le scuse

Andrea Della Sala Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 08:32)

Dopo quanto accaduto durante Inter-Juve, il difensore Alessandro Bastoni ha voluto partecipare alla conferenza stampa che ha iniziato con le scuse per aver accentuato un tocco di Kalulu e soprattutto per l'esultanza.

"Per scongelare Alessandro Bastoni bastava, forse, lo sguardo caldo degli amici. Ieri, nel rigido pomeriggio norvegese, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, capitano e vicecapitano nerazzurro, si sono accucciati su un lato della sala stampa dello stadio del Bodo Glimt: da lì, senza dare nell'occhio, hanno osservato da vicino il loro compagno esibirsi nel "mea culpa" tanto atteso. Visti da Ba-stoni, erano una presenza tanto sorprendente quanto tranquillizzante, anche perché vicino sedeva pure il presidente del club, Beppe Marotta: l'Inter tutta era lì per Bastoni, nel momento più delicato mai vissuto in carriera", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Alla vigilia della sfida polare di domani, dopo aver slalomeggiato con il bus della squadra tra montagne di neve ai bordi delle strade, il difensore più chiacchierato del momento ha fatto ciò che ci si attendeva da tre giorni ormai: ha messo finalmente la faccia e la voce sul caso che lo ha travolto, la simulazione di sabato sera contro la Juve. Ci è riuscito con fermezza, ma pure con l'aiuto di qualche frase inattesa da filosofo metropolitano come questa", aggiunge il quotidiano.