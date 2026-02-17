Ieri in Serie A l'assemblea di Lega che è stata occasione per tornare sulle polemiche innescate dall'ultimo infuocato Inter-Juve

Inter-Juventus è finita con una denuncia alla polizia postale dopo che l'arbitro La Penna, sui social, è stato minacciato di morte. La sua denuncia è al vaglio del procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, che ha aperto un'indagine in merito. La Polizia ha pure consigliato all'arbitro di restare a casa. Lo hanno minacciato perché ha commesso 'l'incredibile' errore umano di assegnare un secondo giallo a Kalulu per un fallo su Bastoni che non c'era, o che comunque non era così eclatante.

Di sicuro non uscirà su un campo di Serie A per almeno un mese. Fermo una settimana, rientrerà gradualmente nei vari ruoli, da quarto uomo, poi al VAR, poi arbitrerà in Serie B, spiega il quotidiano La Stampa.

"Il designatore non ama fermare i componenti della sua squadra, visto che gli altri protagonisti del mondo del calcio, quando sbagliano, tornano subito in campo. A maggior ragione in questa situazione nella quale occorre stare vicini a La Penna. Più che una punizione, è la necessità di far recuperare serenità all’arbitro romano", si legge sul giornale.

Il 23 marzo andrà in scena l'incontro tra arbitri e allenatori tanto acclamato. La Lega Calcio è favorevole a pene più severe per i simulatori e a limiti più definiti per le proteste dei dirigenti.

" A tanti presidenti sono sembrate eccessive le frasi dell’ad bianconero Damien Comolli, in particolare quando ha sostenuto che «il calcio italiano ha perso la sua credibilità» a causa dell’espulsione di Kalulu", spiega lo stesso articolo.

In Lega Calcio c'era Chiellini e come al solito era vicino a Marotta nella sala riunioni al quarto piano. "Si sono salutati all'ingresso, hanno chiacchierato senza tensioni e sono usciti quasi insieme", racconta il giornale torinese.

«In realtà il presidente nerazzurro non ha conti in sospeso con Chiellini. È più infastidito con gli altri protagonisti dell’infuocato intervallo del derby d’Italia». Infatti è tornato sugli errori che hanno sfavorito l'Inter negli ultimi anni: la simulazione di Cuadrado con Perisic nel 2021 e pure il rigore non dato all'Inter nella scorsa stagione nella partita contro la Roma. Un errore evidente per stessa ammissione dei vertici arbitrali nei soliti commenti post partita. Ma l'Inter ha perso per un punto lo scudetto contro il Napoli, all'ultima giornata di campionato.

Oggi sono attese le parole di Bastoni nella conferenza stampa che terrà insieme a Chivu in occasione dell'andata dei play-off di CL contro il Bodo.

