Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mattia Grassani , avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha commentato quando accaduto in Inter-Juve sabato sera: "Nel più impietoso degli spot negativi che il calcio italiano potesse diffondere, per giunta in mondovisione, al 42’ del primo tempo di Inter-Juventus di sabato scorso è andata in scena una catena di errori, meglio definirli, forse, orrori, con pochi precedenti, sicuramente in Italia. Ha sbagliato La Penna, custode della sacralità delle regole, peraltro molto vicino all’azione.

Ha sbagliato Bastoni, tradendo la fiducia che milioni di tifosi riponevano in lui. Ha sbagliato anche, e soprattutto, l’IFAB, l’organismo internazionale fondato nel 1886 che definisce le regole del gioco del calcio. Ancor più beffardi, tra l’altro, gli effetti incrociati della decisione presa dal direttore di gara: una simulazione che, se sanzionata, avrebbe determinato l’espulsione del difensore nerazzurro ha, invece, comportato l’allontanamento, per somma di gialli, di un giocatore, Kalulu, del tutto estraneo a qualsivoglia violazione.