Alessandro Bastoni ha deciso, consigliato dal suo avvocato, di non presentarsi questa mattina all'interrogatorio in Procura di Milano

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 08:32)

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Alessandro Bastoni ha deciso, consigliato dal suo avvocato, di non presentarsi questa mattina all'interrogatorio in Procura di Milano in merito all'inchiesta che lo vede al centro di una vicenda delicata, visto che secondo gli inquirenti nel 2020 avrebbe avuto un rapporto sessuale con una ragazza all'epoca minorenne. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"«È una convocazione al buio», aveva detto il legale Salvatore Scuto nei giorni scorsi. Ieri lo ha comunicato anche alla Procura di Milano. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere e questa mattina non si presenterà all’interrogatorio. Al difensore era stato notificato un invito a comparire dopo l’accusa di prostituzione minorile. Secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un incontro di natura sessuale con una minorenne, che all’epoca - nel 2020 - aveva 17 anni e 8 mesi. Chi indaga avrebbe ricostruito il contatto tra il calciatore, il pr e la ragazza attraverso alcune conversazioni ritrovate all’interno dei telefoni sequestrati ai collaboratori della MaDe, l’agenzia che avrebbe organizzato gli incontri e “procurato“ le ragazze".

"Alessandro, però, ha deciso di non presentarsi. «Escludo categoricamente che Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minore», aveva ribadito il suo legale. L’interista ribadisce la propria estraneità ai fatti e afferma che la decisione assunta su indicazione della difesa risponde solo a valutazioni di natura tecnica. E se poteva essere il giorno di Bastoni, sarà invece quello di Riccardo Calafiori: il difensore dell’Arsenal non è indagato ma sarà sentito dalla Gdf in qualità di persona informata sui fatti. Ieri, invece, sono stati ascoltati - sempre come persone informate sui fatti e non indagate - Kevin Bonifazi e Daniel Maldini".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)