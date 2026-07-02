I nerazzurri hanno da subito mostrato vicinanza al giocatore sulla vicenda personale. Chiarita la posizione sulle voci di mercato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 08:02)

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I riflettori si sono riaccesi improvvisamente su Alessandro Bastoni in casa Inter. E non per questioni di campo, ma per una sgradevole vicenda che il ragazzo spera si concluda prima possibile. Scrive stamattina la Gazzetta dello Sport: "Nel momento in cui a Bastoni è arrivato l’avviso di garanzia, martedì scorso, il calciatore era in vacanza in Puglia con la famiglia. È rientrato ieri sera a Milano, turbato per questo caso che l’ha investito, solo l’ultimo guaio di un 2026 che da metà febbraio in poi ha minato alla sua immagine da bravo ragazzo.

Un fatto (dal quale ha preso subito le distanze, confidando a chi gli sta vicino che non c’è stato nessun rapporto con la 17enne coinvolta, né con altre minorenni a pagamento). Avvenuto sei anni fa, di cui dovrà rispondere ma sul quale i pm hanno intenzione di andare a fondo".

L'Inter intanto ha fatto i suoi passi per mostrare vicinanza al giocatore. Scrive ancora il quotidiano: "La questione formalmente non tocca l’Inter ma la società ha subito contattato telefonicamente Bastoni, volendo tranquillizzarlo privatamente. Il senso di questi rapidi scambi è che la società non lo lascerà solo e che è con lui. E che, guardando più avanti, non verrà messo alla porta nonostante un’estate di calciomercato in cui dalla Spagna continuano a rimbalzare notizie di un forte interesse del Real Madrid nei suoi confronti.

La linea è sempre la stessa. Qualora si dovesse presentare un’opportunità di uscita se ne discuterà insieme, anche perché da parte dell’Inter non c’è alcuna preclusione in tal senso, ma allo stesso tempo non c’è nemmeno la necessità di piazzare sul mercato un elemento come lui".