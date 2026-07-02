La Gazzetta dello Sport di questa mattina chiarisce i contorni dell'intera vicenda in cui è comparso anche il nome del giocatore dell'Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 19:46)

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Proseguono le indagini sulla vicenda in cui rientra anche il filone legato ad Alessandro Bastoni. La Gazzetta dello Sport di oggi prova a chiarire i contorni dell'intera situazione. Si legge infatti sul quotidiano:

"Alessandro Bastoni, al momento, è il primo calciatore indagato nell'inchiesta coordinata dall'aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro. E anche l’unico. Altri giocatori, però, saranno convocati come testi. La gdf infatti ha notificato atti per un invito a rendere sommarie informazioni ad altri tre giocatori che non sono indagati ma verranno sentiti come persone informate sui fatti: Daniel Maldini della Lazio, Riccardo Calafiori dell'Arsenal e Kevin Bonifazi da ieri svincolato dopo una stagione con zero presenze al Bologna.

Anche loro compaiono in numerose conversazioni, sempre risalenti allo stesso periodo, di cui bisognerà chiarire la natura. Ad ogni modo, se le ragazze fossero state maggiorenni ai giocatori in questione non sarebbe comunque contestato nulla. Calafiori e Bonifazi saranno ascoltati la settimana prossima, Maldini probabilmente in quella successiva. Potrebbero, però, non essere gli unici.

Anche perché non è terminato lo spoglio delle intercettazioni telefoniche e potrebbero emergere nuovi sviluppi nei prossimi giorni. I nomi dei calciatori sarebbero emersi da un lungo elenco di "parole-chiave" che comprenderebbe 64 giocatori Serie A e B. Nomi contenuti nel decreto di perquisizione firmato dai pm, e necessari per fare ricerche mirate sui cellulari degli organizzatori delle serate. Al momento, però, si tratta di persone non indagate, in quanto per la legge italiana il cliente di una prostituta maggiorenne non commette reato".