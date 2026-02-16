Tuttosport usa la mano pesante contro Alessandro Bastoni per quanto accaduto sabato sera a San Siro tra Inter e San Siro. Ecco cosa scrive il quotidiano:
Tuttosport: “Bastoni ha inscenato tuffo degno di un premio Oscar. Rosso a Kalulu inspiegabile”
"La telefonata di ieri al presidente federale Gabriele Gravina, nel corso della quale l’ad di Exor ha espresso con voce ferma le sue preoccupazioni a margine degli episodi arbitrali di San Siro".
"Su tutti, l’espulsione - inspiegabile - ai danni di Pierre Kalulu, “colpevole” di essersi trovato nella stessa traiettoria di Bastoni che ne ha approfittato per inscenare un tuffo (nessun contatto tra i due giocatori) degno del premio Oscar".
(Fonte: Tuttosport)
