Bastoni, l’Inter sta con Chivu: e Alessandro non rischia la Nazionale

"La valutazione (dell'Inter, ndr), insomma, è la stessa manifestata da Chivu nel dopo-gara. Ovvero che la prima ingenuità sia stata di Kalulu, che, allungando il braccio, abbia poi indotto l'arbitro all’errore".

"Lo stesso atteggiamento sbagliato adottato proprio da Bastoni contro il Liverpool: un suo lieve tocco sulle spalle di Wirtz, infatti, poi caduto come se avesse incassato chissà quale trattenuta, aveva “provocato” la revisione del Var e, quindi, il rigore costato all'Inter la sconfitta. Tra le tante voci che si sono alzate in queste ore, non è mancato chi voleva, addirittura, un’esclusione di Bastoni dalla Nazionale. Ebbene, non accadrà".