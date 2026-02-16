Bastoni, l’Inter sta con Chivu: e Alessandro non rischia la Nazionale

Sono ore turbolente per Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto con Kalulu nel primo tempo di Inter-Juventus. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il difensore nerazzurro non rischierebbe ripercussioni in chiave Nazionale:
Sono ore turbolente per Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto con Kalulu nel primo tempo di Inter-Juventus
"La valutazione (dell'Inter, ndr), insomma, è la stessa manifestata da Chivu nel dopo-gara. Ovvero che la prima ingenuità sia stata di Kalulu, che, allungando il braccio, abbia poi indotto l'arbitro all’errore".
"Lo stesso atteggiamento sbagliato adottato proprio da Bastoni contro il Liverpool: un suo lieve tocco sulle spalle di Wirtz, infatti, poi caduto come se avesse incassato chissà quale trattenuta, aveva “provocato” la revisione del Var e, quindi, il rigore costato all'Inter la sconfitta. Tra le tante voci che si sono alzate in queste ore, non è mancato chi voleva, addirittura, un’esclusione di Bastoni dalla Nazionale. Ebbene, non accadrà".
(Fonte: Corriere dello Sport)
