L'Inter sta con Bastoni e protegge il suo campione, subissato di fischi a Lecce per tutta la partita dopo quanto accaduto contro la Juventus. Come racconta la Gazzetta dello Sport, al momento del cambio il vice allenatore nerazzurro Kolarov gli ha tributato un grande omaggio:

"Il modo in cui all’88’ l’interista ha tirato giù Banda, entrato per mettere un po’ di prezzemolo nel Lecce, è stato assai plateale: umano evitare di giocare la prossima contro il Genoa da diffidato, meglio presentarsi con la fedina intonsa nel derby. In quell’occasione, in casa dei cugini nel weekend dell’8 marzo, si capirà se i fischi continueranno a cadere copiosi o se la moda sarà già passata. La prestazione leccese, molto migliore di quella norvegese, gli regala comunque buone sensazioni in vista della Champions di martedì, quando tornerà nel “suo” San Siro".

"Ieri, all’uscita del campo, c’erano tutti i compagni in piedi ad applaudirlo e lo stesso Kolarov lo ha congedato con quattro parole: «Sei stato un campione». Akanji, Dimarco e Mkhitaryan, tutti i compagni che hanno preso parola alla fine, hanno proseguito sulla stessa linea: sono con lui senza se e senza ma, ben sapendo che per Bastoni potrebbero presto arrivare altre serate difficili".