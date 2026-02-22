A voler analizzare la prestazione dell'Inter al di là del risultato, emerge un dato su cui bisognerà sicuramente lavorare a stretto giro. Riguarda la precisione sotto porta, non all'altezza ieri di quanto prodotto dalla squadra di Chivu. Tantissime volte i nerazzurri si sono presentati dalle parti di Falcone, senza però riuscire a fargli effettivamente male prima del 75'. Si legge sul Corriere dello Sport:
"Pur dominando, infatti, gli uomini di Chivu hanno sprecato troppe occasioni prima di sfondare. Vero che i padroni di casa si sono difesi con ordine. Ma sono mancati cinismo e concretezza, come dimostrano le 24 le conclusioni scagliate contro Falcone, solo 9 delle quali nello specchio. Sommer, invece, si è goduto una serata da spettatore: zero parate, ma anche zero brividi. Difficile che sarà così anche martedì. Intanto, però, i 3 punti conquistati in terra salentina regalano una bella iniezione di fiducia in ottica Champions".
