"Pur dominando, infatti, gli uomini di Chivu hanno sprecato troppe occasioni prima di sfondare. Vero che i padroni di casa si sono difesi con ordine. Ma sono mancati cinismo e concretezza, come dimostrano le 24 le conclusioni scagliate contro Falcone, solo 9 delle quali nello specchio. Sommer, invece, si è goduto una serata da spettatore: zero parate, ma anche zero brividi. Difficile che sarà così anche martedì. Intanto, però, i 3 punti conquistati in terra salentina regalano una bella iniezione di fiducia in ottica Champions".