"Ventuno vittorie in 26 giornate: in campionato, la capolista Inter è implacabile e ha passato la notte a più dieci sul Milan secondo e atteso oggi dal Parma a San Siro. Il successo di Lecce, il settimo consecutivo in campionato, è stato più complicato di quello che dice il rotondo 2-0 del risultato, lo 0-0 è stato sbloccato soltanto al 75’. La partita era difficile, perché l’Inter era scesa in Salento senza Lautaro, fresco di un risentimento muscolare a un polpaccio, senza gli squalificati Barella e Calhanoglu e senza il lungodegente Dumfries, e perché le gambe e i pensieri erano appesantiti dalla sconfitta di Bodo in Norvegia e dai relativi lunghissimi viaggi".