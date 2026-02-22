FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter implacabile: 21 vittorie su 26 partite! Con il Lecce l’ha vinta Chivu perché…”

news

Inter implacabile: 21 vittorie su 26 partite! Con il Lecce l’ha vinta Chivu perché…”

Inter implacabile: 21 vittorie su 26 partite! Con il Lecce l’ha vinta Chivu perché…” - immagine 1
L'Inter reagisce dopo la sconfitta di Bodo in Champions League e ottiene una vittoria fondamentale a Lecce, che vale il momentaneo +10 sul Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter reagisce dopo la sconfitta di Bodo in Champions League e ottiene una vittoria fondamentale a Lecce, che vale il momentaneo +10 sul Milan. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, fondamentali sono stati i cambi al momento giusto di Cristian Chivu:

Inter implacabile: 21 vittorie su 26 partite! Con il Lecce l’ha vinta Chivu perché…”- immagine 2
Getty

"Ventuno vittorie in 26 giornate: in campionato, la capolista Inter è implacabile e ha passato la notte a più dieci sul Milan secondo e atteso oggi dal Parma a San Siro. Il successo di Lecce, il settimo consecutivo in campionato, è stato più complicato di quello che dice il rotondo 2-0 del risultato, lo 0-0 è stato sbloccato soltanto al 75’. La partita era difficile, perché l’Inter era scesa in Salento senza Lautaro, fresco di un risentimento muscolare a un polpaccio, senza gli squalificati Barella e Calhanoglu e senza il lungodegente Dumfries, e perché le gambe e i pensieri erano appesantiti dalla sconfitta di Bodo in Norvegia e dai relativi lunghissimi viaggi".

Inter implacabile: 21 vittorie su 26 partite! Con il Lecce l’ha vinta Chivu perché…”- immagine 3
getty

"In più, i fischi del pubblico a ogni tocco di palla di Bastoni, nel mirino per la simulazione contro la Juve. Chivu ha fiaccato la resistenza del Lecce con due cambi al momento giusto: i subentrati Mkhitaryan e Akanji hanno segnato i gol della vittoria. Arrivati grazie all’arma letale dell’Inter, i calci d’angolo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Inter, serve il vero Thuram. Come lo scorso anno: si svegliò a marzo col Feyenoord, ora…
CorSera / Inter, momento clou senza Lautaro: doppia missione per Frattesi. Rebus Lecce…

© RIPRODUZIONE RISERVATA