Marco Macca Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 12:16)

Alessandro Bastoni ha vissuto il giorno dopo Inter-Juventus con comprensibile turbamento, dopo la pioggia di insulti e minacce piovutagli addosso via social. L'Inter, come riferisce il Corriere dello Sport, si è schierata in una difesa:

"L'Inter alza il muro. Soprattutto in difesa di Bastoni. Che, dopo quanto accaduto sabato sera, è diventato oggetto di insulti, minacce e quanto di peggio sia possibile immaginare. E’ la deriva dei social. Peraltro, oltre al difensore nerazzurro, ne ha fatto le spese pure sua moglie, Camilla Bresciani, e in generale la sua famiglia (...). Molti degli insulti hanno oltrepassato di gran lunga ogni limite. Tanto che Bastoni, ieri, era particolarmente turbato per la bufera che gli si è scatenata addosso".

"L’Inter, come premesso, gli si è stretta attorno. Ieri Chivu ha lasciato libera la sua truppa, in attesa di cominciare oggi la preparazione all’andata dei playoff di Champions contro il Bodo/Glimt. La dirigenza, però, ha voluto comunque intervenire, provando a confortare Bastoni. Oggi si capirà meglio se il suo animo sia sufficientemente sereno per tornare subito in campo (...). Ci potrà essere stato un comportamento eccessivo da parte sua nell’episodio con Kalulu, in particolare con quell’esultanza successiva al cartellino rosso per l’avversario, ma dentro l’Inter la convinzione è che, in precedenza, non ci sia stata alcuna simulazione da parte sua. Piuttosto ha accentuato il contatto subìto dal francese: contatto (con il braccio) che, secondo il club nerazzurro, non può essere negato".

