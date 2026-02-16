Dopo quanto successo in Inter-Juve, Chivu ha lasciato un giorno libero ai suoi ragazzi. Bastoni lo ha trascorso in famiglia, ma è stato costretto a chiudere i commenti sul suo profilo social e anche su quello di sua moglie.

"Chi sta vicino a Bastoni lo ha sentito turbato per l’onda di violenza che lo ha travolto: purtroppo non è una novità per i personaggi pubblici (e non solo per loro), come non è una novità vedere un calciatore che accentua una caduta. E nemmeno l’esultanza di Bastoni per l’espulsione dell’avversario, la cosa peggiore della serata di San Siro che sicuramente ha reso il caso ancora più spinoso, è una rarità assoluta. Solo per citare un esempio legato alle due squadre, anche Chiellini, in uno dei suoi ultimi Juve-Inter, simulò un fallo per far ammonire Perisic e poi andò ad abbracciare Khedira per il risultato ottenuto", sottolinea il Corriere della Sera.