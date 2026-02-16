Dopo quanto successo in Inter-Juve, Chivu ha lasciato un giorno libero ai suoi ragazzi. Bastoni lo ha trascorso in famiglia, ma è stato costretto a chiudere i commenti sul suo profilo social e anche su quello di sua moglie.
CorSera – Bastoni turbato per l’ondata di violenza. Nazionale? Con ragionevole sicurezza…
"Chi sta vicino a Bastoni lo ha sentito turbato per l’onda di violenza che lo ha travolto: purtroppo non è una novità per i personaggi pubblici (e non solo per loro), come non è una novità vedere un calciatore che accentua una caduta. E nemmeno l’esultanza di Bastoni per l’espulsione dell’avversario, la cosa peggiore della serata di San Siro che sicuramente ha reso il caso ancora più spinoso, è una rarità assoluta. Solo per citare un esempio legato alle due squadre, anche Chiellini, in uno dei suoi ultimi Juve-Inter, simulò un fallo per far ammonire Perisic e poi andò ad abbracciare Khedira per il risultato ottenuto", sottolinea il Corriere della Sera.
"Il fatto che il malcostume sia così generalizzato non assolve Bastoni, ma con ragionevole sicurezza non gli impedirà di indossare la maglia della Nazionale negli spareggi per il Mondiale, il primo con l’Irlanda del Nord (26 marzo) a Bergamo, nello stadio dove «Basto» ha mosso i primi passi nel professionismo", aggiunge il Corriere.
