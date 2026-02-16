"Il presidente nerazzurro Marotta stamattina terrà una conferenza stampa prima dell’Assemblea di Lega sul caso Bastoni. Nell’ordine del giorno dell’incontro tra i club, oltre alla questione del protocollo sul secondo giallo, che partirà dal Mondiale, c’è anche l’incontro fra arbitri, capitani e allenatori, finora sempre slittato per impossibilità di incrociare le agende. Prima o poi bisognerà fermarsi in attimo, per guardarsi allo specchio. E per guardarsi in faccia", sottolinea il Corriere della Sera.