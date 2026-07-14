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Inter, Marotta si è tolto un sassolino enorme: non aveva digerito che…
Nella lunga conferenza stampa di ieri in casa Inter, Beppe Marotta si è scagliato duramente contro Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra. Il presidente nerazzurro ha voluto dare anche la sua versione dei fatti, aggiungendola a quella che circolava ormai da settimane e che ha dato fastidio in viale della Liberazione. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina a proposito delle sue parole:
"La prima conferenza stampa della nuova stagione ha dato modo a Beppe Marotta di togliersi un sassolino che portava ormai da settimane con sé. Evidentemente il presidente nerazzurro non solo non aveva digerito l’epilogo della trattativa Palestra, ma nemmeno certe ricostruzioni su quanto accaduto. Per questo ha voluto dare anche la sua di lettura".
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