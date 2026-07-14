Inter, Marotta si è tolto un sassolino enorme: non aveva digerito che…

Nella lunga conferenza stampa di ieri in casa Inter, Beppe Marotta si è scagliato duramente contro Alessandro Lucci, agente di Marco Palestra. Il presidente nerazzurro ha voluto dare anche la sua versione dei fatti, aggiungendola a quella che circolava ormai da settimane e che ha dato fastidio in viale della Liberazione. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina a proposito delle sue parole: