"Alla Pinetina bisogna ancora metabolizzare il rifiuto di Palestra che ha preferito il Chelsea", commenta poi La Stampa

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 13:46)

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Ieri c'è stata la presentazione ufficiale della nuova stagione dell'Inter con le parole di Marotta e Chivu. Tra gli argomenti trattati dall'AD e presidente del club c'è stato anche il caso Palestra.

"L'Inter ha altre esigenze grazie alla base vincente del terzo scudetto negli ultimi sei campionati. Ma alla Pinetina (la preparazione proseguirà da giovedì in Germania a Donaueschingen, con temperature più fresche a quasi 700 metri di altitudine) bisogna ancora metabolizzare il rifiuto di Palestra che ha preferito il Chelsea", si legge sulle colonne de La Stampa.

"La retromarcia brucia perché non è stato ancora individuato il successore di Dumfries: l’acquisto di Khalaili è saltato a causa dello stop alle visite mediche del Coni. Palestra rimanda al caso Lookman di un anno fa. Il minimo comune denominatore è la difficoltà di chiudere operazioni in entrata oltre la soglia di 25 milioni, una cifra critica per Oaktree che vede con sfavore anche gli innesti a parametro zero"

"La sensazione è che, dopo la nomina di Marotta a presidente seguita un anno fa dall’ingresso nell’azionariato con una quota del 2%, alcuni equilibri interni siano cambiati. Senza dimenticare che il contratto di Ausilio è in scadenza al termine di questa stagione", commenta poi La stampa.