Il giornalista parla della partita finita zero a zero e dei remi in barca tirati in un momento in cui avevano bisogno di risparmiare energie

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 19:02)

Dalle colonne del quotidiano Libero arriva il commento di Fabrizio Biasin sul pari tra Como-Inter, una partita finita 0-0 e che definire poco appassionante è in pratica un eufemismo.

Il giornalista si sofferma sull'andazzo della partita: "L'altra sera al Sinigaglia è andata in scena una partita a tratti raccapricciante, decisamente brutta, per diversi motivi inaspettata. Perché inaspettata? Beh, si affrontavano due tra le squadre che quest'anno hanno messo in mostra il miglior calcio, quantomeno nella nostra piccola Italia. Da una parte il Como di Fabregas, da tempo esempio di bellezza e buone intenzioni; dall'altra l'Inter di Chivu, "cannibale" in campionato. I confronto prometteva fuochi d'artificio, ma l'effetto è stato quello di una miccetta: i lariani hanno sfiorato il gol in un paio di occasioni, i nerazzurri hanno preso un palo con Darmian. Stop. Niente altro da aggiungere. Anzi sì: alla fine ci è toccato assistere a una squallida melina, tipica di chi sta dicendo «signori, che volete da noi?»", si legge nell'articolo.

Lo scarso impegno delle due squadre sarebbe stato indotto dal calendario (l'Inter domenica ha il derby e il Como gli Cagliari si gioca la possibilità di entrare in CL l'anno prossimo) e poi la data del ritorno. "La Coppa Italia non si vuole bene. È normale che tra semi d'andata e semi di ritorno (in programma il 22 aprile) ballino 50 giorni di vuoto? Ci saranno legittime ragioni di calendario, mal'idea che tra le due in mezzo, il 12 aprile, è in programma un ulteriore confronto Como-Inter in campionato) vale come un'iniezione di valium su qualunque genere di intenzione bellicosa", scrive ancora Biasin.

E per questo secondo lui Como e Inter hanno tirato i remi in barca e chi organizza la Coppa Italia dovrebbe quindi pensare a due date più vicine per le semifinali. "Serve una ristrutturazione che azzeri i calcoli e, quantomeno, avvicini andata e ritorno delle semifinali, ché tra 50 giorni, con i tempi che corrono, la Terra potrebbe pure girare al contrario", suggerisce il giornalista.

(Fonte: Libero)