"L'Inter non vince il derby da 6 partite, dopo avere vinto le precеdenti 6 ai tempi di Inzaghi contro Pioli. Tornare a vincerlo sarebbe onore e orgoglio, vuoi perché come nel 2024 si gioca in casa del Milan (successo che valse l'aritmetica seconda stella). vuoi perché c'è sempre nell'aria quella sensazione che negli scontri diretti, l'Inter sia un po' meno Inter che contro tutte le altre squadre e anche il derby d'Italia vinto 1'8 marzo ha lasciato sì i 3 punti, ma anche il retrogusto amaro delle polemiche".