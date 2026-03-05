Il Giornale in edicola stamattina si sofferma su Milan-Inter di domenica. I nerazzurri cercano una vittoria non solo per consolidare la classifica di Serie A. C'è dell'altro, come spiega il quotidiano:
"L'Inter non vince il derby da 6 partite, dopo avere vinto le precеdenti 6 ai tempi di Inzaghi contro Pioli. Tornare a vincerlo sarebbe onore e orgoglio, vuoi perché come nel 2024 si gioca in casa del Milan (successo che valse l'aritmetica seconda stella). vuoi perché c'è sempre nell'aria quella sensazione che negli scontri diretti, l'Inter sia un po' meno Inter che contro tutte le altre squadre e anche il derby d'Italia vinto 1'8 marzo ha lasciato sì i 3 punti, ma anche il retrogusto amaro delle polemiche".
