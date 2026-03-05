"La coppia tanto attesa e spesso scoppiata, Pulisic-Leao, non è più una certezza. Il ballottaggio vede favorito Pulisic su Nkunku, anche se nulla è deciso e le percentuali possono sempre ribaltarsi. Nkunku è l’autore dell’assist del raddoppio di Rafa a Cremona: un passaggio decisivo per chiudere la sfida e regalare un nuovo sorriso a Leao, oggi l’unico certo del posto. Rafa è in crescita, contro il Parma era stato fermato dal palo, prima di centrare il nono gol del campionato nell’ultima presenza. Superata così la quota totale di reti (8), di tutte le 34 gare del campionato scorso. Come Pulisic, otto gol nella prima parte di stagione, anche Nkunku ha vissuto il suo momento di gloria, più circoscritto: cinque reti tra fine dicembre e inizio febbraio. Da allora altre quattro partite senza festeggiare, se non per l’assist a Rafa. Un segno di vita sportiva comunque più utile dell’inconsistenza di Pulisic. I numeri della sfida: Nkunku ha giocato in campionato 963 minuti, con 5 gol: uno ogni 192. L’utilizzo del titolare Chris è in realtà di poco superiore: 1.041’ in campo con otto reti segnate, media realizzativa di un gol ogni 130’", scrive La Gazzetta dello Sport.