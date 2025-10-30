Dopo l'assaggio in Champions League, Chivu ha riproposto contro la Fiorentina Yann Bisseck al centro della difesa dell'Inter

Dopo l'assaggio in Champions League, Chivu ha riproposto contro la Fiorentina Yann Bisseck al centro della difesa dell'Inter, ottenendo ottime risposte. Prestazione quasi perfetta per il difensore nerazzurro, che dunque ha superato a pieni voti l'esame contro un avversario scomodo come Kean e che, dunque, potrebbe anche essere riproposto nel ruolo di Acerbi e de Vrij. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Anche Bisseck ha superato l’esame da centrale difensivo, dopo le difficoltà di Acerbi e De Vrij. Chivu sorride all’esperimento, che potrebbe anche ripetere: «Lo avevo provato a Bruxelles ed era andato abbastanza bene. Ha le caratteristiche per giocare in quel ruolo: gli ho chiesto di non lasciare la profondità a Kean ed è stato bravissimo»".

"Coccole meritate anche per Sucic, rilanciato nel momento giusto: «Sono felice per lui, è un centrocampista completo che può fare tutto, anche giocare come mediano in uno schema a due. Ha un motore importante e corre in una certa maniera, senza perdere lucidità e talento. Sta crescendo»".

