Inter, ieri Martinez ad Appiano. Marotta chiama la famiglia della vittima

Josep Martinez, come a voler soddisfare un desiderio di normalità dopo lo choc, si è presentato ieri ad Appiano Gentile

Marco Macca Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 11:16)

Josep Martinez, come a voler soddisfare un desiderio di normalità dopo lo choc, si è presentato ieri ad Appiano Gentile per una sgambata e per abbracciare la squadra e Chivu in un momento difficile. La Gazzetta dello Sport racconta la giornata del portiere nerazzurro:

"Sostenuto dallo staff psicologico del club, prova a ritrovarsi assieme ai compagni, che ha riabbracciato ieri uno a uno. La novità di ieri è che il sostituto procuratore di Como che ha in mano il fascicolo, Giulia Ometto, ha ufficialmente disposto l’autopsia sul corpo di Paolo Saibene, l’anziano morto dopo l’impatto con il suv di Martinez. L’esame si terrà domani. L’Inter nominerà un medico consulente di parte che potrà partecipare: non è esclusa l’ipotesi che l’anziano, invalido con problemi di deambulazione, abbia avuto un malore e per questo abbia perso il controllo del quadriciclo elettrico su cui percorreva la pista ciclabile. Secondo la dichiarazione ai carabinieri di Lomazzo resa da Martinez, l’anziano si sarebbe spostato di colpo in un tratto di strada con limiti di velocità a 90 all’ora: a confermare questa versione, anche un paio di testimoni a bordo dell’auto immediatamente dietro".

"La scelta di Martinez di presentarsi ad Appiano nelle ore precedenti a Inter-Fiorentina è stata istintiva. Nonostante il club gli avesse dato libertà massima e lo aspettasse solo la settimana prossima, ieri Josep ha “timbrato” al centro sportivo come ogni giorno. Ha scelto lui, in totale autonomia (...). Ad Appiano, intanto, il 27enne spagnolo ha potuto fare un leggero scarico sul campo e ha abbracciato anche Cristian Chivu. Ieri, intanto, l’Inter si è messa in contatto con la famiglia della vittima: poco prima del match, è stato il presidente Beppe Marotta a parlare con Lucio Saibene, il figlio dell’anziano deceduto, per esprimere la vicinanza del club".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)