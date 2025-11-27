"La beffa, tremenda per l’Inter, è che prima del calcio d’angolo piovuto in mezzo e della testata sui sogni nerazzurri di Gimenez, Cristian Chivu si sarebbe pure potuto rammaricare per un pareggio coraggioso, ma striminzito. Una prestazione del genere in Europa sarebbe stata comunque motivo di vanto, anzi i suoi avrebbero meritato di più perché non è comune costruire così tanto nella casa bollente dell’Atletico. E, invece, alla fine, il tecnico romeno ha rivissuto il solito giorno della marmotta. La squadra perde in vario modo pur giocando meglio dell’avversario, e le beffe in sequenza in questi luoghi non sono mai casuali", sottolinea La Gazzetta dello Sport.