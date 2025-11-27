Altra buona prestazione dell'Inter in casa dell'Atletico. Ma non basta, la squadra di Chivu perde la concentrazione e subisce gol nel recupero.
Chivu, ancora una volta il giorno della marmotta. L’Inter crolla davanti alle proprie insicurezze
"La beffa, tremenda per l’Inter, è che prima del calcio d’angolo piovuto in mezzo e della testata sui sogni nerazzurri di Gimenez, Cristian Chivu si sarebbe pure potuto rammaricare per un pareggio coraggioso, ma striminzito. Una prestazione del genere in Europa sarebbe stata comunque motivo di vanto, anzi i suoi avrebbero meritato di più perché non è comune costruire così tanto nella casa bollente dell’Atletico. E, invece, alla fine, il tecnico romeno ha rivissuto il solito giorno della marmotta. La squadra perde in vario modo pur giocando meglio dell’avversario, e le beffe in sequenza in questi luoghi non sono mai casuali", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Si è liquefatta ancora sul più bello, è crollata sempre davanti alle proprie insicurezze, soprattutto difensive. Questa disfatta madrilena ha fatto più male di quella nel derby contro il Diavolo perché stavolta l’Inter aveva dimostrato pure di saper rimontare, segno almeno di carattere ritrovato, ma è risalita sul volo verso l’Italia con i vecchi problemi perfino più accesi nelle sfumature: questa squadra non soffre solo per le transizioni, spesso regalate sull’altare di un gioco molto dispendioso, ma anche e soprattutto sui calci piazzati in cui servirebbe sempre applicazione maniacale", aggiunge il quotidiano.
