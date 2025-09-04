Il Crystal Palace è arrivato a offrire 32 mln di euro in estate per Bisseck , ma l'Inter ne chiedeva almeno 40. E l'affare è tramontato. Il club nerazzurro punta tanto sul difensore tedesco, ma deve migliorare in alcune fasi della partita. Deve rimanere concentrato per tutta la gara, senza quelle amnesie che costano care. Con l'Udinese è finito nel mirino per il gol di Atta e ora è in dubbio per il big match con la Juve.

"È inevitabile che Chivu lo retroceda in panchina, già a Torino contro la Juve, per puntare subito su Akanji. Bisseck spera di incrociare un destino più favorevole nel resto della stagione, quando si presenterà una nuova occasione. In fondo non è andato tutto male da quando frequenta la Pinetina. Anzi. Comprato per 7 milioni nell’estate 2023 dai danesi dell’Aarhus, dove era emigrato giovanissimo in cerca di gloria, Bisseck ha vissuto anche periodi di consenso popolare per qualche gol importante (ne ha segnati 5 in 44 presenze in Serie A, non pochi per un difensore) e per la convocazione della nazionale tedesca. Il ct Julian Nagelsmann gli ha concesso un esordio speciale, in Nations League proprio contro l’Italia, immaginando prospettive interessanti per un neofita classe 2000. Non sono allora tutti pazzi, dirigenti e allenatori, a credere che dentro alla miniera esistano risorse ancora inesplorate. Si tratta di raggiungere un equilibrio tra strapotere atletico, partecipazione offensiva e protezione della fortezza. Sarà una delle sfide dell’Inter, che non intende sprecare il titolo Bisseck quando la quotazione è ai minimi storici", sottolinea La Gazzetta dello Sport.