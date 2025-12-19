L’Inter sfida il Bologna a Riad, nella semifinale di Supercoppa Italiana, e - secondo Il Giornale - ci sono due verità nella vigilia di Chivu.
Bologna-Inter, 2 verità nella vigilia di Chivu: la Supercoppa farebbe…
Il quotidiano Il Giornale presenta la sfida di questa sera di Supercoppa Italiana tra nerazzurri e felsinei
“La prima: niente alibi, piuttosto onestà. La seconda, non scontata: una battuta che diventa messaggio (non meritiamo di essere qui, ndr) […] Tradotto: battiamo il vincitore della Coppa Italia e giochiamoci la coppa. Vale per l’Inter, farebbe curriculum, ma da sola non promuoverebbe la stagione, vale di più per il Bologna, che ambisce a chiudere il ponte con l’anno scorso”
