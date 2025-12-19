"Senza Calhanoglu dall’inizio, l’Inter perde il proprio distributore, ma pure il rigorista principe . È un iper-specialista da 27 reti dal dischetto solo in nerazzurro, anche se su questa stagione (e sul suo umore) ha pesato l’errore da ex contro il Milan. Se dovessero avvicinarsi i rigori, allora Chivu potrebbe pensare di mandarlo in campo , ma intanto il primo tiratore della compagnia torna a essere Lautaro . Zielinski, Dimarco, Mkhitaryan più Barella , anche lui entrante eventualmente, le altre frecce affidabili nell’arco di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Pure il Bologna potrebbe iniziare senza lo specialista designato: Orsolini, 22 reti e tre errori dal dischetto, uno dei quali quest’anno a Udine, potrebbe servire la causa da subentrato. In ogni caso, Castro e Bernardeschi sono i primi candidati a succedergli, ma Italiano sa di potersi affidare anche a Odgaard. Tutta nuova, invece, la sfida dei portieri: Josep Martinez ne ha parati solo 4 in carriera, l’ultimo col Genoa quasi due anni fa, nel gennaio del 2024; Federico Ravaglia è fermo a 3, ma uno proprio a Lautaro, quando al debutto a San Siro eliminò l’Inter agli ottavi nella Coppa Italia 2023-24", aggiunge il quotidiano.