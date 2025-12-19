Se la sfida tra Bologna e Inter di questa sera dovesse finire in parità si procederà subito coi calci di rigore. I possibili tiratori delle due squadre:
Bologna-Inter in parità? Subito rigori: ecco i possibili tiratori di Chivu. E Calhanoglu…
"Senza Calhanoglu dall’inizio, l’Inter perde il proprio distributore, ma pure il rigorista principe. È un iper-specialista da 27 reti dal dischetto solo in nerazzurro, anche se su questa stagione (e sul suo umore) ha pesato l’errore da ex contro il Milan. Se dovessero avvicinarsi i rigori, allora Chivu potrebbe pensare di mandarlo in campo, ma intanto il primo tiratore della compagnia torna a essere Lautaro. Zielinski, Dimarco, Mkhitaryan più Barella, anche lui entrante eventualmente, le altre frecce affidabili nell’arco di Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Pure il Bologna potrebbe iniziare senza lo specialista designato: Orsolini, 22 reti e tre errori dal dischetto, uno dei quali quest’anno a Udine, potrebbe servire la causa da subentrato. In ogni caso, Castro e Bernardeschi sono i primi candidati a succedergli, ma Italiano sa di potersi affidare anche a Odgaard. Tutta nuova, invece, la sfida dei portieri: Josep Martinez ne ha parati solo 4 in carriera, l’ultimo col Genoa quasi due anni fa, nel gennaio del 2024; Federico Ravaglia è fermo a 3, ma uno proprio a Lautaro, quando al debutto a San Siro eliminò l’Inter agli ottavi nella Coppa Italia 2023-24", aggiunge il quotidiano.
