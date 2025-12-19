FC Inter 1908
CorSera – Inter, niente ThuLa col Bologna? Ecco chi può giocare in attacco. Regia a…

CorSera – Inter, niente ThuLa col Bologna? Ecco chi può giocare in attacco. Regia a… - immagine 1
Il tecnico dell'Inter Chivu ragiona sulla formazione da schierare anche tenendo conto della finale e dei prossimi impegni
"L’identità dell’Inter sta prendendo forma senza Dumfries, la cui assenza depotenzia la fascia destra e costringe Chivu a cercare nuove soluzioni con le mezzali e i dispendiosi movimenti a rientrare delle sue punte, come a Genoa, prima partita con zero cross effettuati dalla squadra d’Europa che in media ne fa di più", scrive il Corriere della Sera.

CorSera – Inter, niente ThuLa col Bologna? Ecco chi può giocare in attacco. Regia a…- immagine 2
Getty Images

"La Thu-La stasera potrebbe venire separata, con Bonny che scalpita e può prendere il posto di Lautaro: Chivu ci pensa, anche se la coppia francese ha giocato appena 86’ assieme fin qui in vari spezzoni. Calhanoglu è recuperato, ma non parte dall’inizio, lasciando a Zielinski le chiavi della sala macchine. Martinez invece rimpiazza Sommer, dopo essersi sbloccato in Coppa Italia a un mese e mezzo dall’investimento mortale di un 81enne sulla strada per Appiano: superato lo choc, lo spagnolo si gioca il posto da titolare per il futuro", aggiunge il quotidiano.

