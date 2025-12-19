"L’identità dell’Inter sta prendendo forma senza Dumfries, la cui assenza depotenzia la fascia destra e costringe Chivu a cercare nuove soluzioni con le mezzali e i dispendiosi movimenti a rientrare delle sue punte, come a Genoa, prima partita con zero cross effettuati dalla squadra d’Europa che in media ne fa di più", scrive il Corriere della Sera.

"La Thu-La stasera potrebbe venire separata, con Bonny che scalpita e può prendere il posto di Lautaro: Chivu ci pensa, anche se la coppia francese ha giocato appena 86’ assieme fin qui in vari spezzoni. Calhanoglu è recuperato, ma non parte dall’inizio, lasciando a Zielinski le chiavi della sala macchine. Martinez invece rimpiazza Sommer, dopo essersi sbloccato in Coppa Italia a un mese e mezzo dall’investimento mortale di un 81enne sulla strada per Appiano: superato lo choc, lo spagnolo si gioca il posto da titolare per il futuro", aggiunge il quotidiano.