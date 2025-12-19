Una notte che sognava sin da quando è arrivato in Italia. Santiago Castro sfida l’Inter di Lautaro Martinez questa sera a Riyadh con l’obiettivo di regalare al Bologna la finale di Supercoppa Italiana.
Bologna-Inter, Castro sfida il modello e “fratello” maggiore Lautaro: erede, in futuro…
“Novanta minuti (più potenziali rigori) con milioni di occhi addosso, e per giunta contro quel Lautaro Martinez di cui è per tutti erede, e mica solo per estetica” sottolinea il Corriere dello Sport.
“Santiago Castro quella di Riyadh può essere una notte da ricordare, in un senso o nell'altro. Forse, i novanta minuti più importanti da quando è a Bologna”.
Il quotidiano evidenzia la sfida tutta argentina con Lautaro:
“Castro farà di tutto per esserci dall'inizio, sia per la vetrina, sia per la potenziale sfida contro il "fratello" maggiore. Quel Lautaro Martinez che prende da sempre come modello; il Toro e il Torito. Si sono incrociati pure in Nazionale nel marzo scorso: un'esperienza breve, perché Santi per l'appunto si fece male subito. Ma in futuro chissà: l'attacco dell'Albiceleste potrebbe anche portare le loro firme”.
