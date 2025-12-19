“Novanta minuti (più potenziali rigori) con milioni di occhi addosso, e per giunta contro quel Lautaro Martinez di cui è per tutti erede, e mica solo per estetica” sottolinea il Corriere dello Sport.

“Castro farà di tutto per esserci dall'inizio, sia per la vetrina, sia per la potenziale sfida contro il "fratello" maggiore. Quel Lautaro Martinez che prende da sempre come modello; il Toro e il Torito. Si sono incrociati pure in Nazionale nel marzo scorso: un'esperienza breve, perché Santi per l'appunto si fece male subito. Ma in futuro chissà: l'attacco dell'Albiceleste potrebbe anche portare le loro firme”.