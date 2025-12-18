A meno di clamorose sorprese, non ci sarà domani sera il sold-out per la sfida tra Bologna e Inter di Supercoppa. Spiega il Corriere dello Sport: "Fino a ieri, infatti, erano ancora a disposizione circa 7-8 mila tagliandi. Tenuto conto che il King Saud University Stadium ha una capienza di 25 mila spettatori, l’affluenza dovrebbe aggirarsi tra i 17 e i 18 mila presenze. Prevedibile che la predominanza del tifo locale sia per l’Inter, forte del maggior appeal e di un profilo internazionale riconosciuto.
Supercoppa, niente sold-out per Bologna-Inter: ecco quanti spettatori ci saranno
Del resto, pur avendo perso nettamente in finale con il Paris Saint Germain, Lautaro e soci sono comunque arrivati all’ultimo atto della Champions League, dopo aver superato corazzate come Bayern e Barcellona. A sostenere il Bologna, però, ci saranno circa 400 tifosi partiti direttamente dall’Italia. Del resto, dopo la Coppa Italia conquistata nella scorsa stagione, questa è l’occasione per sollevare una altro trofeo".
