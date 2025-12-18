L'Inter vuole riscattarsi dopo aver perso la finale dello scorso anno contro il Milan. Il tecnico dei nerazzurri, Chivu, vuole il primo trofeo da allenatore:
Libero – Inter a Riad con voglia doppia. Nerazzurri a caccia di vendetta e per Chivu…
Libero – Inter a Riad con voglia doppia. Nerazzurri a caccia di vendetta e per Chivu…
"Domani toccherà all’Inter, arrivata per ultima ma con una voglia doppia di giocare questo mini-torneo. Dopo l’harakiri dell’anno scorso contro il Milan, i nerazzurri cercano vendetta, ma soprattutto il tecnico cerca la consacrazione. Vincere un “titulo” al suo primo vero anno alla guida di una big (al netto del rodaggio con il Parma) lo toglierebbe dalla categoria delle scommesse", scrive Libero.
