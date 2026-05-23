"Tra i pali giocherà Josep Martinez. In difesa spazio a Bisseck, Acerbi - in vantaggio su De Vrij - e Bastoni. A destra ci sarà a uno tra Luis Henrique e Diouf, con Barella confermato in mezzo insieme a Sucic e Mkhitaryan. Potrebbe essere l’ultima partita dell’armeno da professionista. Il suo futuro non è stato ancora delineato. In ogni caso, sarà l’ultimo ballo di Acerbi, Darmian e Frattesi. A sinistra, invece, giocherà Carlos Augusto".