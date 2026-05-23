Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Bologna-Inter, dubbi di formazione in due zone di campo
news
GdS – Bologna-Inter, dubbi di formazione in due zone di campo
L'aggiornamento sulle scelte del tecnico nerazzurro in vista dell'ultimo turno di campionato in programma questo pomeriggio
Davanti Cristian Chivu ha già scelto. L'Inter scenderà in campo con Lautaro Martinez e Pio Esposito a guidare la squadra nell'ultimo turno di campionato. Per il resto, invece? La Gazzetta dello Sport prova a fare luce sulle altre pedine, riportando gli ultimi dubbi del tecnico:
"Tra i pali giocherà Josep Martinez. In difesa spazio a Bisseck, Acerbi - in vantaggio su De Vrij - e Bastoni. A destra ci sarà a uno tra Luis Henrique e Diouf, con Barella confermato in mezzo insieme a Sucic e Mkhitaryan. Potrebbe essere l’ultima partita dell’armeno da professionista. Il suo futuro non è stato ancora delineato. In ogni caso, sarà l’ultimo ballo di Acerbi, Darmian e Frattesi. A sinistra, invece, giocherà Carlos Augusto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA