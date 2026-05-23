L'aggiornamento sull'ex tecnico nerazzurro finito secondo in Saudi Pro League dietro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 09:46)

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La stagione di Simone Inzaghi si è chiusa con una delusione. Questo lo spingerà a tornare subito in Italia? No, secondo la Gazzetta dello Sport. Almeno per ora. Questo il punto di vista del quotidiano:

"E' logico che Inzaghi abbia anche valutato l’ipotesi di rientrare in Serie A. Ma è difficile che questo avvenga già l’estate prossima, soprattutto per ragioni fiscali. Secondo le leggi saudite non potrebbe allenare un’altra squadra prima del luglio 2027, a meno che non accetti di restituire al fisco una parte consistente degli emolumenti percepiti (circa 6 milioni secondo calcoli approssimativi). Ad aprile, quando Antonio Conte ha comunicato a De Laurentiis l’intenzione di lasciare il posto, il Napoli lo ha contattato chiedendogli la disponibilità a trattare un immediato ritorno.

La risposta è stata «No, grazie, riparliamone in futuro». E non potrebbe essere altrimenti, visto lo scenario economico. La situazione può cambiare in caso di esonero da parte dell’Al Hilal, che tuttavia al momento non è stato deciso e forse neppure pensato. Se non fosse lui a provocare la rottura, Inzaghi troverebbe poi un accordo transattivo conveniente pur di continuare a lavorare.

Nel frattempo però vive con spensieratezza il presente: si sta godendo l’esperienza di vita, accompagnato dalla famiglia nel suo compound di extralusso, e non ha fretta di stravolgere il copione. «Credo di essere l’unico allenatore imbattuto del mondo…» racconta spesso agli amici, con orgoglio misto ad amarezza. E dal suo osservatorio periferico studia il mercato, anche in Serie A, per organizzare la rivincita: la nostalgia può persino attendere".