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Inter, niente riposo per Lautaro: contro il Bologna dal 1′ per preparare il Mondiale
Ultimo appuntamento ufficiale della stagione 2025/26 per l'Inter che, con già lo scudetto e la Coppa Italia in bacheca, chiude l'annata sul campo del Bologna. Una sfida sostanzialmente inutile in termini di classifica, ma che servirà a chi vorrà togliersi un'ulteriore soddisfazione personale, fra giovani ed elementi che hanno avuto meno spazio.
Discorso diverso per Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro, a differenza di altri compagni già congedati dalla società per prepararsi per il Mondiale, ha scelto di rimanere a disposizione per mettere altri minuti nelle gambe prima di raggiungere l'Argentina. Per questo motivo Chivu gli concederà una maglia da titolare, come scrive Tuttosport:
"Mancheranno quattro grandi protagonisti della cavalcata scudetto: Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram, tutti concentrati sul Mondiale. Non Lautaro Martinez, che proprio per arrivare al meglio all'appuntamento iridato vuole giocare e dovrebbe farlo dal primo minuto, con l'obiettivo di mettere benzina nel serbatoio e arrotondare il proprio score in campionato".
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