L'attaccante e capitano nerazzurro sfrutterà quest'ultima giornata di campionato per mettere altri minuti nelle gambe

Ultimo appuntamento ufficiale della stagione 2025/26 per l'Inter che, con già lo scudetto e la Coppa Italia in bacheca, chiude l'annata sul campo del Bologna. Una sfida sostanzialmente inutile in termini di classifica, ma che servirà a chi vorrà togliersi un'ulteriore soddisfazione personale, fra giovani ed elementi che hanno avuto meno spazio.