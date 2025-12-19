FC Inter 1908
Bologna-Inter, Lautaro fuori? Coppia d’attacco (quasi) inedita. Martinez dal 1′

La probabile formazione nerazzurra in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna in Arabia Saudita
Alessandro De Felice
Cristian Chivu studia diversi cambi per la sfida di questa sera a Riyadh contro il Bologna, semifinale della Supercoppa Italiana. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’allenatore rumeno comunicherà le sue decisioni solo nelle riunioni tecnica che precede la sfida.

In attacco possibili rotazioni con Thuram-Bonny in avanti e Lautaro Martinez in panchina: si tratterebbe della prima volta dall’inizio, con i due in campo insieme contemporaneamente appena 86’ in tutto.

“Chivu ha sempre detto che tutti gli attaccanti sono intercambiabili e che qualsiasi tandem è possibile. Quindi, se la decisione dovesse essere confermata, si tratterebbe solo di una conferma di tale linea. A rafforzare tale scenario, peraltro, c’è pure il fatto che, nell’ultime gara, contro il Genoa, Thuram è entrato solo alla mezz’ora della ripresa, mentre Bonny è rimasto in panchina per tutti i 90’”.

De Vrij può tornare titolare al posto dell’infortunato Acerbi, mentre Luis Henrique va verso la sesta partita di fila da titolare mentre Mkhitaryan è favorito su Sucic.

Tra i pali toccherà a Josep Martinez:

“Evidentemente è il segnale di come la sua mente sia più libera dopo l’incidente dello scorso 28 ottobre e che, a questo punto, avrà lo spazio già previsto da Chivu. Difficile immaginarlo titolare dell’Inter la prossima stagione, ma intanto avrà modo di mettersi in mostra”.

