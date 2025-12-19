Cristian Chivu studia diversi cambi per la sfida di questa sera a Riyadh contro il Bologna, semifinale della Supercoppa Italiana. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’allenatore rumeno comunicherà le sue decisioni solo nelle riunioni tecnica che precede la sfida.
Bologna-Inter, Lautaro fuori? Coppia d’attacco (quasi) inedita. Martinez dal 1′
In attacco possibili rotazioni con Thuram-Bonny in avanti e Lautaro Martinez in panchina: si tratterebbe della prima volta dall’inizio, con i due in campo insieme contemporaneamente appena 86’ in tutto.
“Chivu ha sempre detto che tutti gli attaccanti sono intercambiabili e che qualsiasi tandem è possibile. Quindi, se la decisione dovesse essere confermata, si tratterebbe solo di una conferma di tale linea. A rafforzare tale scenario, peraltro, c’è pure il fatto che, nell’ultime gara, contro il Genoa, Thuram è entrato solo alla mezz’ora della ripresa, mentre Bonny è rimasto in panchina per tutti i 90’”.
De Vrij può tornare titolare al posto dell’infortunato Acerbi, mentre Luis Henrique va verso la sesta partita di fila da titolare mentre Mkhitaryan è favorito su Sucic.
Tra i pali toccherà a Josep Martinez:
“Evidentemente è il segnale di come la sua mente sia più libera dopo l’incidente dello scorso 28 ottobre e che, a questo punto, avrà lo spazio già previsto da Chivu. Difficile immaginarlo titolare dell’Inter la prossima stagione, ma intanto avrà modo di mettersi in mostra”.
