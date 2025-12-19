“Chivu ha sempre detto che tutti gli attaccanti sono intercambiabili e che qualsiasi tandem è possibile. Quindi, se la decisione dovesse essere confermata, si tratterebbe solo di una conferma di tale linea. A rafforzare tale scenario, peraltro, c’è pure il fatto che, nell’ultime gara, contro il Genoa, Thuram è entrato solo alla mezz’ora della ripresa, mentre Bonny è rimasto in panchina per tutti i 90’”.