Il Corriere dello Sport ha analizzato la moviola di Bologna-Inter di ieri, giudicando con un 6 l'operato dell'arbitro Bonacina

Marco Astori Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 13:16)

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Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato la moviola di Bologna-Inter di ieri, giudicando con un 6 l'operato dell'arbitro Bonacina: "Passerella di fine stagione per Bonacina, escluso dalle rotazioni sulle gare che contano. Sfida che non ha presentato alcuna difficoltà tecnica, forse qualche fischio (come in occasione del fallo fischiato a Pobega su Barella, Freuler era solo davanti a Martinez) è risultato fuori dal contesto, troppo fiscali e frettoloso.

Ma non ci sono stati errori che hanno inciso su quella che è stata una sfida senza alcuna animosità, agonismo e situazioni che hanno messo in crisi la linea arbitrale. L’arbitro di Cisano Bergamasco (ma nato a Lecco, diresse l’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023, in un mare di polemiche) l’ha chiusa con 28 falli (un’esagerazione) e due gialli (corretto quello a Lautaro).

C’è il fallo che porta alla punizione di Dimarco: Lucumi e Lautaro vanno entrambi con la gamba alta, il primo ad arrivarci è l’argentino, l’altro colpisce (leggermente) il piede destro dell’avversario. E’ in gioco Bernardeschi, che servirà di tacco il pallone a Castro su suggerimento di Lucumi, nell’azione del gol dell1-1: ce lo tengono Carlos Augusto e De Vrij. Brutta entrata di Lautaro su Freuler, Ferguson chiede se sia giusto il giallo: non è la gamba alta che colpisce il rossoblù, ma quella radente al terreno".