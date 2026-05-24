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Corsport: “L’Inter ieri non c’è stata a perdere, anche sul 3-1: ma va riconosciuto che…”

L’Inter non c’è stata a perdere, anche sull’1-3 non ha mai mollato, e alla fine ce l’ha fatta recuperando due gol
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"L’Inter non c’è stata a perdere, anche sull’1-3 non ha mai mollato, e alla fine ce l’ha fatta recuperando due gol con Esposito e con Diouf (uscito alla grande nella seconda parte dopo una prima di silenzi)". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul pareggio per 3-3 tra Bologna e Inter al Dall'Ara.

Corsport: “L’Inter ieri non c’è stata a perdere, anche sul 3-1: ma va riconosciuto che…”- immagine 1
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Scrive il quotidiano su quanto accaduto ieri: "Ma va riconosciuto come il Bologna abbia reso facile il compito dei nerazzurri. Perché ha continuato a buttare via gol, soprattutto con Castro, e in parte anche per una mancanza di lucidità e concentrazione, nonostante Italiano si sia sgolato invitando sia il ragazzo argentino che l'intera squadra (nell'ultima mezzora, avendo capito l'antifona) a mantenere la testa dentro la partita.

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Tuttavia il 3-3 alla fine ha divertito tutti, e va dato atto a entrambe le squadre di aver reso quanto meno piacevole un pomeriggio estremamente caldo che non aveva alcun significato di classifica".

 

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