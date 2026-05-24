" L’Inter non c’è stata a perdere, anche sull’1-3 non ha mai mollato, e alla fine ce l’ha fatta recuperando due gol con Esposito e con Diouf (uscito alla grande nella seconda parte dopo una prima di silenzi)". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul pareggio per 3-3 tra Bologna e Inter al Dall'Ara.

Scrive il quotidiano su quanto accaduto ieri: "Ma va riconosciuto come il Bologna abbia reso facile il compito dei nerazzurri. Perché ha continuato a buttare via gol, soprattutto con Castro, e in parte anche per una mancanza di lucidità e concentrazione, nonostante Italiano si sia sgolato invitando sia il ragazzo argentino che l'intera squadra (nell'ultima mezzora, avendo capito l'antifona) a mantenere la testa dentro la partita.