Il Giornale: “Inter, rinnovo per uno degli artefici più sottovalutati del double”

«C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui». Così, a ottobre 2025, Piero Ausilio disse la sua su tutte le indiscrezioni che avevano parlato per mesi di un suo addio all'Inter e di uno sbarco, in pratica con Inzaghi, nel campionato saudita.