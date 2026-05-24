«C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui». Così, a ottobre 2025, Piero Ausilio disse la sua su tutte le indiscrezioni che avevano parlato per mesi di un suo addio all'Inter e di uno sbarco, in pratica con Inzaghi, nel campionato saudita.
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Il Giornale: “Inter, rinnovo per uno degli artefici più sottovalutati del double”
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Il ds è rimasto all'Inter quindi nonostante una buona offerta arrivata dall'Al-Hilal e da quanto scrive il quotidiano Il Giornale, il suo contratto - che scade nel 2027 quindi alla fine della prossima stagione - sta per essere prolungato. "Dietro una squadra vincente si cela sempre una grande società. Lo sa bene il presidente Beppe Marotta. Motivo per cui l'Inter è intenzionata a blindare nelle prossime settimane uno degli artefici più sottovalutati del double", scrive il quotidiano.
"Scudetto-Coppa Italia, ovvero il dt Piero Ausilio che insieme al fidato braccio destro Dario Baccin ha costruito la rosa nerazzurra. Pronto per entrambi il rinnovo fino al 2029", conclude.
(Fonte: Il Giornale)
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