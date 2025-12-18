Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, il tecnico ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati dal tecnico dell'Inter anche le condizioni di Calhanoglu. "Oggi Calhanoglu si è allenato ed è a disposizione. Vedremo se farlo partire dall’inizio o a gara in corso".