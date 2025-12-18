Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati dal tecnico dell'Inter anche le condizioni di Calhanoglu. "Oggi Calhanoglu si è allenato ed è a disposizione. Vedremo se farlo partire dall’inizio o a gara in corso".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Calhanoglu ok, vediamo se dall’inizio. Giorno in meno di recupero? Ormai…”
partite
Chivu: “Calhanoglu ok, vediamo se dall’inizio. Giorno in meno di recupero? Ormai…”
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, il tecnico ha parlato in conferenza stampa
Alla domanda se avere un giorno in meno di recupero in caso di finale, può cambiare qualcosa, Chivu ha risposto così: "Sul giorno in meno o in più, ormai siamo abituati a giocare partite ravvicinate, ma ora dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla gara di domani".
© RIPRODUZIONE RISERVATA