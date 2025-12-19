Dopo il successo del Napoli sul Milan per 2-0, questa sera a Riyadh la seconda semifinale decreterà la sfidante della squadra di Conte in finale tra il Bologna di Italiano e l'Inter di Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Bologna-Inter, supplementari o rigori al 90′? Che succede in caso di parità
news
Bologna-Inter, supplementari o rigori al 90′? Che succede in caso di parità
Cosa dice il regolamento e cosa succede in caso di pareggio al 90' tra Bologna e Inter in Supercoppa Italiana
Per la terza volta di fila la Supercoppa Italiana si disputa con una formula che vede la partecipazione di quattro squadre.
In ciascuna gara, se al termine dei 90 minuti il risultato sarà in parità, non sono previsti i tempi supplementari ma si procederà subito con i calci di rigore per stabilire la vincente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA