Il calciatore ha sbagliato un rigore in maniera clamorosa nella semifinale di Supercoppa e poi si è fatto male in allenamento: ma l'infortunio è meno grave del previsto

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 09:32)

È un po' un periodaccio per Ange-Yoan Bonny. Il calciatore, dopo un erroraccio dal dischetto del rigore contro il Bologna, in Supercoppa, in allenamento si è fatto male il ginocchio. Per un attimo il timore di qualcosa di più serio, ma gli esami hanno rivelato una leggera distorsione curabile in una quindicina di giorni. "Non bastava il ricordo del rigore disastroso finito in bocca a Ravaglia tra lo stupore saudita, lunedì alla Pinetinail destino si è accanito su questo attaccante di bellissime speranze. Aveva un compagno che lo marcava, ma non lo stava contrastando in tackle: Bonny ha fatto tutto da solo, una sterzata e il ginocchio sinistro si è girato in maniera innaturale. Nel vederlo contorcersi dal dolore, nel sentire quanto facesse male anche dopo, alla Pinetina si sono allarmati temendo il peggio", racconta La Gazzetta dello Sport.

La risonanza magnetica a cui lo ha sottoposto lo staff medico nerazzurro "ha confermato una distorsione, ma leggera, e soprattutto “benigna”, senza lesioni o legamenti interessati. Quanto basta, però, per fargli saltare due settimane nerazzurre, tra terapie e lavoro fisico per non perdere massa muscolare. Dopo la trasferta di Bergamo del 28 dicembre e la rivincita contro il Bologna del 4 gennaio a San Siro, l’Inter va a Parma, partita carissima al buon Angelo".

Parma lo ha accolto in Italia e lo ha aiutato a coltivare il suo talento. Da lì il trasferimento all'Inter per un salto di qualità che lo ha portato poi all'Inter. Nel mirino del giocatore c'è proprio la gara contro i gialloblù del 7 gennaio ma non verrà corso alcun rischio, per questo la data del rientro potrebbe essere più probabilmente quella dell'11 gennaio contro il Napoli. Quella è la data cerchiata in rosso sul calendario di Chivu, uno scontro diretto che può dire moltissimo per tutta la stagione.

Ritrovare fiducia — "Nel mentre, il tecnico dovrà pure ricostruire la fiducia del francese perché, nell’immaginario dei tifosi dalla memoria corta, il rigore sciagurato di venerdì ha avuto l’effetto della spugna: in tanti hanno scordato quanto bene abbia fatto fino ad ora, con un impatto superiore agli altri ragazzi arruolati d’estate. Al di là dei 5 gol timbrati, ha partecipato a 11 marcature totali: tra le punte U23 migliori del Continente, è al massimo assieme ad Ekitikè, il gioiello del Liverpool costato un occhio della testa (90 milioni)". Il talento e le certezze mostrate fin qui per cancellare un periodaccio.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)