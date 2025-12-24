Archiviata la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica sera contro l'Atalanta. Il Corriere dello Sport dà alcune indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione iniziale scelta da Chivu: "Contro la squadra di Palladino dovrebbe essere Thuram ad affiancare Lautaro in attacco. Di conseguenza le rotazioni contro il Bologna dovrebbero poi favorire la presenza dal primo minuto di Pio Esposito, anche se tra le due partite ci sarà comunque una settimana di tempo per recuperare le energie".

"Restando al match contro i bergamaschi, in cabina di regia Calhanoglu si candida per rientrare da titolare e invece sulla corsia destra la situazione è meno scontata visto che oltre a Luis Henrique c'è la variabile Diouf. Da un lato il brasiliano (che non ha ancora convinto al 100%) disputerebbe la settima partita di fila da titolare in meno di un mese, come gli capita ormai da Pisa a fine novembre, dall'altro lato il francese può essere l'alternativa valida per sparigliare le carte anche se la sua candidatura non va scartata nemmeno per un impiego a centrocampo. In difesa, infine, c'è da capire chi vincerà il ballottaggio tra Bisseck e De Vrij per completare la linea a tre con Akanji e Bastoni".