I nerazzurri, nel corso delle ultime stagioni, hanno spesso usato il mercato invernale per puntellare le fasce

Fabio Alampi Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 08:46)

L'Inter e gli esterni, una sorta di tradizione per quanto riguarda il mercato invernale. Sono tanti, infatti, i rinforzi per le fasce arrivati nella Milano nerazzurra nel corso delle ultime stagioni a gennaio, come ricorda il Corriere dello Sport: "Una caccia decennale con una spiccata inclinazione verso gli esterni. Negli ultimi dieci anni il mercato invernale dell'Inter si è spesso concentrato sulle fasce, come testimonia il fatto che dalla stagione 2015-16 su 13 rinforzi ben 6 siano stati laterali".

"Negli ultimi due anni ci sono stati gli innesti di Zalewski e Buchanan, con quest'ultimo che era stato preso all'inizio della sessione di mercato per sopperire al lungo infortunio patito da Cuadrado. Una contingenza accostabile a quanto avvenuto nell'inverno del 2019, quando lo sbarco del portoghese Cedric Soares era servito a coprire il buco lasciato dall'infortunato Vrsaljko. Gli unici mercati d'inverno senza innesti sono stati quelli delle stagioni 2022-23 e 2020-21 mentre nel mezzo a gennaio 2022 era arrivato Gosens dall'Atalanta per dare un rinforzo in più a Inzaghi".

"Del resto il ruolo è delicato, richiede ricambi pronti all'uso e addirittura ne erano arrivati due - Young e Moses - in un colpo solo nell'annata 2019-20 con Conte in panchina, che aveva chiesto espressamente di rinforzare le fasce per lo sviluppo del proprio gioco. Tra tutti però gli unici a rimanere più di un anno sono stati Buchanan, Gosens e Young mentre gli altri hanno salutato nel breve termine".