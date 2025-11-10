"Questo lungo tempo interista senza Marcus Thuram è volato via rapido, senza scossoni particolari, grazie ai giovani terribili della casa che soffiano alle spalle della ThuLa. Uno su tutti, a dir la verità: Ange-Yoan Bonny, nella quotidianità di Appiano semplicemente “Angelo”, fino ad ora ha avuto più familiarità con il gol rispetto al gemello Pio. Ieri, partendo di nuovo da titolare dopo che in Champions era toccato a Esposito, ha aggiornato una volta ancora le statistiche. A questo poker di gol segnati, si aggiungono anche quattro assist (gli stessi di Bastoni e come nessun altro in nerazzurro). Sotto all’anomalo capocannoniere di Chivu, Hakan Calhanoglu, c’è proprio il francesino, che ha colpito parecchio per l’impatto complessivo sul pianeta nerazzurro. Tanto timido ed educato nel privato alla Pinetina, quanto baldanzoso in campo, e rapido nel farsi amare dai compagni, ringraziati sempre quando serve. Ieri, ad esempio, Bonny ha goduto del passaggio tagliente di Dimarco", sottolinea La Gazzetta dello Sport.