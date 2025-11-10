FC Inter 1908
L'attacco dell'Inter gira in tutte le sue combinazioni. Ora la sosta, con Thuram che rientrerà a pieno regime in tempo per il derby
Tra i protagonisti dell'Inter c'è anche Ange-Yoan Bonny. L'attaccante si sta facendo sempre trovare pronto quando messo in campo da Chivu ed è il secondo miglior marcatore dei nerazzurri, dietro a Calhanoglu.

"Questo lungo tempo interista senza Marcus Thuram è volato via rapido, senza scossoni particolari, grazie ai giovani terribili della casa che soffiano alle spalle della ThuLa. Uno su tutti, a dir la verità: Ange-Yoan Bonny, nella quotidianità di Appiano semplicemente “Angelo”, fino ad ora ha avuto più familiarità con il gol rispetto al gemello Pio. Ieri, partendo di nuovo da titolare dopo che in Champions era toccato a Esposito, ha aggiornato una volta ancora le statistiche. A questo poker di gol segnati, si aggiungono anche quattro assist (gli stessi di Bastoni e come nessun altro in nerazzurro). Sotto all’anomalo capocannoniere di Chivu, Hakan Calhanoglu, c’è proprio il francesino, che ha colpito parecchio per l’impatto complessivo sul pianeta nerazzurro. Tanto timido ed educato nel privato alla Pinetina, quanto baldanzoso in campo, e rapido nel farsi amare dai compagni, ringraziati sempre quando serve. Ieri, ad esempio, Bonny ha goduto del passaggio tagliente di Dimarco", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Nella sfida al Diavolo, Bonny potrebbe ritornare in panchina, visto che Thuram avrà completato nei prossimi giorni il lento processo di rimessa in forma, ma Chivu ha dimostrato anche a inizio stagione di sapersi appoggiare alla coppia alternativa, quella più giovane. “Angelo” passerà, dunque, un’intera sosta gomito a gomito con il connazionale Marcus, esentato da Deschamps dalla convocazione, per farsi trovare più che pronto alla ripartenza. Dopo il Diavolo, infatti, arriverà il viaggio a Madrid contro l’Atletico barricadero del Cholo e, magari, ci sarà la possibilità di far cadere il muro anche in Champions, competizione in cui ancora non ha segnato. In più, continuando così, Bonny potrà essere pure accompagnato da un altro pensiero ambizioso: prima o poi, anche lui irromperà alle porte della Francia", aggiunge Gazzetta.

