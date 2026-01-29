Il quotidiano parla dell'esterno e del suo gol che aveva illuso per un attimo l'Inter: si va ai play off anche per la sconfitta del Napoli con il Chelsea

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 23:32)

L'attacco Thuram-Bonny non ha convinto. A Dortmund Chivu ha optato per loro due insieme con Lautaro ed Esposito in panchina. L'Inter ha vinto grazie ad un gol clamoroso di Dimarco che anche Il Giornale definisce alla Mariolino Corso, come aveva fatto Capello nel post partita su Sky. Per il giocatore che ha aperto alla vittoria nerazzurra il voto in pagella del quotidiano è 7.5 che scrive "Il momento d'oro non finisce più".

Per Thuram e Bonny invece sono 6 e 5 in pagella. Il primo "Gira a vuoto troppo a lungo, senza mai essere innescato", il secondo " È il quarto attaccante in rosa, e stavolta si vede", si legge. Per Zielinski il voto è 5: il quotidiano lo preferisce quando fa la mezzala rispetto a quando fa il regista. 6.5 a Sommer: "Guirassy lo grazia, su Adeyemi è bravo lui. Ancora esitante palla al piede. Qualche volta si può anche calciare lungo".

"Ma la sconfitta del Napoli ha permesso al Chelsea di ribadire il privilegio degli ottavi, sono inglesi 5 delle 8 squadre che si sono qualificate agli ottavi direttamente e così l'Inter finisce con la rabbia per il risultato degli azzurri", dice sulla partita il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)