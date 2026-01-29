"La prima vittoria stagionale in una partitissima europea non basta a portare l'Inter direttamente agli ottavi di Champions League. La squadra di Chivu è decima, nonostante il convincente successo a Dortmund col Borussia, ko appena una volta nelle ultime 21 partite di Champions in casa". Il quotidiano La Stampa racconta così quanto successo a Dortmund, con la vittoria dei nerazzurri per due a zero che però non è bastata a Chivu per evitare i play off.
" La speranza di evitare i playoff è durata pochi secondi dopo il capolavoro su punizione di Dimarco, seguito dal raddoppio di Diouf. Adesso sulla strada dell'Inter agli spareggi potrebbe esserci il Benfica dell'ex Mourinho o il Bodo Glimt. Poi, in caso di approdo agli ottavi, il Manchester City o lo Sporting Lisbona", spiega ancora il quotidiano torinese che pone l'accento sui tanti spazi lasciati dal Dortmund. "Ma l'Inter (decisiva anche una parata di Sommer) non ne approfitta fino alla magia di Dimarcoche delizia senza cambiare il destino".
(Fonte: La Stampa)
