L'Inter vince ma non riesce a piazzarsi nelle prime 8 in Champions League. Questa l'analisi di Fabio Capello , ex allenatore, della vittoria nerazzurra: "Dimarco è stato molto importante: fa la differenza, quando calcia ha una capacità balistica di altissimo livello.

La punizione è un capolavoro, aiutato dalla barriera dell'Inter che non fa vedere partire la palla a Kobel, era impossibile per lui pararla. Una punizione da Mariolino Corso. L'Inter ha fatto una buona partita".