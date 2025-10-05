Bonny, esordio dal 1′ da urlo. “Negli ultimi 20 anni solo un altro interista ci è riuscito”

Pur senza Thuram e Calhanoglu, i nerazzurri partono subito fortissimo e trovano il gol subito con Lautaro. "Sono serviti pochi minuti a Lautaro per consegnare a porta vuota su assist di Bonny . Per il giovane francese è un debutto perfetto da titolare. Seguirà il raddoppio con un tuffo di testa stilistico. Poi altri due assist.

Il ritmo cala leggermente nel finale e, complice una sbavatura di Diouf, la Cremonese riesce a segnare il gol della bandiera con l'ex Bonazzoli. "Ma il sapore è completamente diverso rispetto a quel capolavoro che ha regalato una vittoria storica. L’Inter si concede una notte in testa. Per adesso una sola perché, a prescindere dai risultati di Napoli e Roma, Juventus-Milan di sicuro manderà una squadra oltre quota 12. Ma è già un bel traguardo ripensando al momento buio della doppia sconfitta con Udinese e Juventus", chiosa La Stampa.