Bella vittoria dell'Inter che regola 4-1 la Cremonese e sale, per ora, in testa alla classifica con 12 punti dopo 6 partite.
news
Bonny, esordio dal 1′ da urlo. “Negli ultimi 20 anni solo un altro interista ci è riuscito”
Pur senza Thuram e Calhanoglu, i nerazzurri partono subito fortissimo e trovano il gol subito con Lautaro. "Sono serviti pochi minuti a Lautaro per consegnare a porta vuota su assist di Bonny. Per il giovane francese è un debutto perfetto da titolare. Seguirà il raddoppio con un tuffo di testa stilistico. Poi altri due assist.
Un appoggio a Dimarco che, a dire il vero, fa tutto da solo con uno dei suoi tiri tagliaerba. E un filtrante più creativo a Barella. Bonny così diventa il secondo giocatore dell’Inter capace di partecipare a 4 gol alla prima da titolare negli ultimi 20 anni (l’altro è stato Osvaldo nel 2014)", si legge su La Stampa.
Il ritmo cala leggermente nel finale e, complice una sbavatura di Diouf, la Cremonese riesce a segnare il gol della bandiera con l'ex Bonazzoli. "Ma il sapore è completamente diverso rispetto a quel capolavoro che ha regalato una vittoria storica. L’Inter si concede una notte in testa. Per adesso una sola perché, a prescindere dai risultati di Napoli e Roma, Juventus-Milan di sicuro manderà una squadra oltre quota 12. Ma è già un bel traguardo ripensando al momento buio della doppia sconfitta con Udinese e Juventus", chiosa La Stampa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA