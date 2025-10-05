FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Bonny, esordio dal 1′ da urlo. “Negli ultimi 20 anni solo un altro interista ci è riuscito”

news

Bonny, esordio dal 1′ da urlo. “Negli ultimi 20 anni solo un altro interista ci è riuscito”

Bonny
Prima l'assist per Lautaro, poi il gol del 2-0 e infine altri due assist per Dimarco e Barella: serata indimenticabile per Bonny
Matteo Pifferi Redattore 

Bella vittoria dell'Inter che regola 4-1 la Cremonese e sale, per ora, in testa alla classifica con 12 punti dopo 6 partite.

Pur senza Thuram e Calhanoglu, i nerazzurri partono subito fortissimo e trovano il gol subito con Lautaro. "Sono serviti pochi minuti a Lautaro per consegnare a porta vuota su assist di Bonny. Per il giovane francese è un debutto perfetto da titolare. Seguirà il raddoppio con un tuffo di testa stilistico. Poi altri due assist.

Inter Bonny
Getty Images

Un appoggio a Dimarco che, a dire il vero, fa tutto da solo con uno dei suoi tiri tagliaerba. E un filtrante più creativo a Barella. Bonny così diventa il secondo giocatore dell’Inter capace di partecipare a 4 gol alla prima da titolare negli ultimi 20 anni (l’altro è stato Osvaldo nel 2014)", si legge su La Stampa.

Bonny, esordio dal 1′ da urlo. “Negli ultimi 20 anni solo un altro interista ci è riuscito”- immagine 3

Il ritmo cala leggermente nel finale e, complice una sbavatura di Diouf, la Cremonese riesce a segnare il gol della bandiera con l'ex Bonazzoli. "Ma il sapore è completamente diverso rispetto a quel capolavoro che ha regalato una vittoria storica. L’Inter si concede una notte in testa. Per adesso una sola perché, a prescindere dai risultati di Napoli e Roma, Juventus-Milan di sicuro manderà una squadra oltre quota 12. Ma è già un bel traguardo ripensando al momento buio della doppia sconfitta con Udinese e Juventus", chiosa La Stampa.

Leggi anche
Inter, primi accenni di rivoluzione: pressione costante, frutto delle sedute ad Appiano
CdS – Inter, Barella eccellente direttore d’orchestra: da lui partita la goleada

© RIPRODUZIONE RISERVATA