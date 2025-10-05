L'Inter di Chivu comincia a prendere forma. Ieri contro la Cremonese si è vista una squadra che dal primo all'ultimo minuti ha aggredito l'avversario, ha creato e si è divertita in campo.

"Maledetta sosta, masticano i tifosi nerazzurri uscendo da San Siro, abbagliati dalla luce con cui si sono riempiti gli occhi per una sera. Stramaledetta, non solo perché gli interisti si sparpaglieranno per il mondo come carte su un tavolo da gioco, ma perché si spezza temporaneamente l’incantesimo che Cristian Chivu ha faticosamente lanciato. Cinque vittorie di fila che danno la vertigine di una notte in vetta come ai bei tempi, forma fisica luccicante, gioco che entusiasma e la sensazione sparsa di essere dentro a un impetuoso processo di crescita. Insomma, sarebbe il momento peggiore per separare la truppa, ma il tecnico romeno non se ne cruccia. Anzi, Chivu ha ribaltato il concetto, come Bonny ha fatto con la Cremonese", riporta La Gazzetta dello Sport.